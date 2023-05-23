Климатолог Кокорин: столицу России перенесут в Сибирь, если климат потеплеет на пять градусов

По мнению климатолога Алексея Кокорина, столицу России в условиях самого худшего сценария потепления на планете могут перенести Сибирь. Об этом сообщают РИА Новости.
Углеродная нейтральность является одним из элементов Парижского климатического соглашения. Американские и европейские страны планируют к 2050 году достичь углеродной нейтральности, Россия и Китай — к 2060, Индия – к 2070 году.
Климатолог отмечает, что температура Земли к этому моменту все равно будет подниматься на 2-3 градуса. Таким образом, волны жара начнут охватывать планету в 2-3 раза чаще.
При самом худшем сценарии эксперт считает, что температура планеты может подняться на 4-5 градусов. Эксперт отметил, что подобный вариант возможен, однако маловероятен.
В этом случае Москва может стать попросту непригодной для жизни в летнее время, считает эксперт. Соответственно столицу в таком случае следует перенести в Красноярск или Новосибирск.
Ранее климатолог рассказал о повышении температуры в 2023 и 2024 годах из-за смены фазы океанских течений.