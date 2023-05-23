Врач-онколог Казачкова опровергла пользу сигарет при борьбе со стрессом

Миф о пользе сигарет для снижения стресса переоценен. Успокоиться и побороть стресс на самом деле помогает не табачный дым и никотин, а дыхательная практика, осуществляемая при курении, заявила радио Sputnik врач-онколог Екатерина Казачкова.
«Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым», — сообщает медик.
Чтобы справиться с нарастающим стрессом необязательно вдыхать сигаретный дым. Методичное, глубокое вдыхание и выдыхание способны помочь человеку побороть тревогу и стресс и перестать реагировать на раздражители.
Ранее онколог Руслан Басанов заявил, что одной из главных причин рака легких является курение.