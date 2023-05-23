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Певец Сергей Лазарев похвастался танцевальными успехами дочери Ани

Шоу-бизнес
Певец Сергей Лазарев похвастался танцевальными успехами дочери Ани

На днях певец Сергей Лазарев побывал на отчетном концерте в танцевальной школе. Он поддержал свою дочку Анну.

Не первый год сын Лазарева Никита занимается в танцевальной школе «Тодес». Сейчас сестра не отстает от него. Певец опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как дочь певца Аня выступает на сцене в восточном костюме. Все движения были выучены и выполнены блестяще.

Поклонники пришли в восторг и завалили девочку комплиментами.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Сергеем Лазаревым.
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