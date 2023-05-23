Певец Сергей Лазарев похвастался танцевальными успехами дочери Ани

На днях певец Сергей Лазарев побывал на отчетном концерте в танцевальной школе. Он поддержал свою дочку Анну.
Не первый год сын Лазарева Никита занимается в танцевальной школе «Тодес». Сейчас сестра не отстает от него. Певец опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как дочь певца Аня выступает на сцене в восточном костюме. Все движения были выучены и выполнены блестяще.
Поклонники пришли в восторг и завалили девочку комплиментами.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Сергеем Лазаревым.