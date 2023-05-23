На 76-м году жизни скончался председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в соцсети глава региона Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области выразил глубокие соболезнования близким и родным Варнавского. Он добавил, что парламентарий всю свою жизнь трудился для жителей региона.
«Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал в социальной сети Виталий Хоценко.
Советский и российский государственный, политический деятель Владимир Варнавский родился 20 марта 1947 года в городе Омске. В 1994 году он стал председателем Законодательного собрания Омской области.
Ранее житель Омска выстрелил в лицо шумному студенту из пневматической винтовки.