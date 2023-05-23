Секретарь СНБО Украины Данилов: возращение Крыма гарантирует безопасность на Ближнем Востоке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в социальных сетях, что Крым и Севастополь должны перейти под контроль Украины. Политик считает это необходимой мерой, чтобы сохранить «безопасность во всем Ближневосточном регионе».