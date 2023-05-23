Секретарь СНБО Украины Данилов: возращение Крыма гарантирует безопасность на Ближнем Востоке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в социальных сетях, что Крым и Севастополь должны перейти под контроль Украины. Политик считает это необходимой мерой, чтобы сохранить «безопасность во всем Ближневосточном регионе».
«Вопрос безопасности всего Ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море не может быть решен без полной и безусловной деоккупации Крыма», — заявил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что Севастополь должен получить статус «современной и мощной военно-морской базы Украины». Секретарь СНБО считает, что Киев сможет гарантировать безопасность во всем Черном море и на Ближнем Востоке, получив под контроль Крым и Севастополь.
В сети заявление чиновника посчитали неуместной попыткой претендовать на чужие территории, чтобы сгладить потери от поражения Украины в Артемовске.
Ранее Данилов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если хочет реализовать свои мирные инициативы от лица Киева.