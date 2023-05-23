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В соцсетях публикуют видео «захода» ВСУ в Белгородскую область

Армия
В соцсетях публикуют видео «захода» ВСУ в Белгородскую область

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По словам авторов, съемка была проведена праворадикальной группировкой, подчиненной Главному управлению разведки Украины. На видео видны бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах. Также видна техника: американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee, стоящие вдоль обочины.

Ранее сообщалось, что один из американских БТР MaxxPro был «затрофеен» вооруженными силами России после спешного отступления украинских боевиков из Белгородской области.
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