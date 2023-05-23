В соцсетях публикуют видео «захода» ВСУ в Белгородскую область

По словам авторов, съемка была проведена праворадикальной группировкой, подчиненной Главному управлению разведки Украины. На видео видны бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах. Также видна техника: американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee, стоящие вдоль обочины.