Сомелье из Бельгии принес на конкурс самое дешевое вино и победил

На престижном конкурсе вино за 217 рублей завоевало Золотую медаль. Об этом сообщает Комсомольская правда.
Сомелье из Бельгии решил проверить на конкурсе систему отбора вин и сломал все алгоритмы. Он выбрал самый дешевый напиток из супермаркета, который он только нашел. Чтобы все получилось, бутылку замаскировали под премиум-продукт: поменяли название, а так же придумали прекрасную историю создания напитка.
А вот в лабораторию участник отправил образцы иных, более качественных вин. Организаторы не проверяли результаты, оценив лишь «богатый вкус» напитка стоимостью эквивалентной 217 рублям.
Ранее стало известно, что инициатива по онлайн-продаже вина даст ритейлу рост выручки минимум на 5%.