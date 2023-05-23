Сомелье из Бельгии принес на конкурс самое дешевое вино и победил

Сомелье из Бельгии решил проверить на конкурсе систему отбора вин и сломал все алгоритмы. Он выбрал самый дешевый напиток из супермаркета, который он только нашел. Чтобы все получилось, бутылку замаскировали под премиум-продукт: поменяли название, а так же придумали прекрасную историю создания напитка.