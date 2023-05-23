Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Politico: между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине

Политика
Politico: между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто вспыхнул конфликт из-за военной помощи Украине. Об этом сообщает журналист Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — рассказал обозреватель.

По информации издания, Бербок раскритиковала Сийярто за несогласие одобрить дополнительную военную помощь Европейского союза (ЕС) украинской армии. После немецкий министр процитировала некоторые сообщения, обвинив венгерский банк ОТР в нарушении международного права.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что «выходки Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского» обходятся Парижу слишком дорого.
всу помощь конфликт венгрия германия
Военкоры ФАН