Politico: между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто вспыхнул конфликт из-за военной помощи Украине. Об этом сообщает журналист Politico Якопо Баригацци.
«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — рассказал обозреватель.
По информации издания, Бербок раскритиковала Сийярто за несогласие одобрить дополнительную военную помощь Европейского союза (ЕС) украинской армии. После немецкий министр процитировала некоторые сообщения, обвинив венгерский банк ОТР в нарушении международного права.
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