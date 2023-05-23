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Стало известно о помолвке миллиардера Джеффа Безоса с Лорен Санчес

Шоу-бизнес
Стало известно о помолвке миллиардера Джеффа Безоса с Лорен Санчес

Основатель Amazon Джефф Безос помолвлен на журналистке Лорен Санчес. Об их романе стало известно в январе 2019 года. Сейчас же стало известно о помолвке.

Пара посетила Каннский кинофестиваль, где прошла премьера фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». На пальце Санчес было замечено кольцо. Миллиардера с его избранницей заметили на яхте Безоса «Кору», стоимостью в 500 миллионов долларов США.

Самому бизнесмену 59 лет, его невесте 53.

Ранее певец Бедрос Киркоров в эфире «Звезды сошлись» ответил на слухи о его помолвке с помощницей Олесей.
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