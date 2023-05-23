В подконтрольном Киеву Херсоне в военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы погибших украинских солдат без ведома родственников. Об этом сообщает представитель российских силовых структур изданию РИА Новости.
Собеседник рассказал, что во время общения с одной знакомой сотрудницей госпиталя он узнал, что в больнице работают служащие «Медицины катастроф», которые следят за тяжелоранеными и погибшими солдатами, чтобы изъять внутренние органы.
Источник добавил, что после хирургических действий тела военных сжигают в крематории. Родственниками погибших сообщают о «пропаже без вести».
Ранее французские СМИ сообщили, что потери ВСУ являются «самым страшным» секретом президента Украины Владимира Зеленского.