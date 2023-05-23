«Зеленский покинул G7 в гробу» — украинский президент вновь стал объектом обсуждений

Читатели New York Times заподозрили, что президент Украины Владимир Зеленский «уже в гробу» после того, как издание опубликовало новость об отъезде главы государства с саммита «Большой семерки» с интересными фотографиями.
Газета сообщила в своих социальных сетях, что украинский лидер покинул саммит с обещаниями об обучении пилотов ВСУ управлению F-16 и отрицанием взятия Артемовска российскими силами. При этом внимание читателей привлекла фотография, сопровождавшая материалы. На изображении шестеро мужчин несут гроб.
«Зеленский что, покинул G7 в гробу?», — прокомментировал кто-то из пользователей сети.
Похожим вопросом задались и другие читатели. Возмущение вызвало и информационное содержание поста. Пользователь, упрекнувший украинского президента в любви к наркотикам, заявил, что США будут тянуть эту войну столько, сколько это возможно, продолжая финансировать Зеленского в то время, как «Киев лежит в руинах».
Ранее пользователи сети назвали украинского лидера «клоуном», а его обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю «нахальным».