«Зеленский покинул G7 в гробу» — украинский президент вновь стал объектом обсуждений

Похожим вопросом задались и другие читатели. Возмущение вызвало и информационное содержание поста. Пользователь, упрекнувший украинского президента в любви к наркотикам, заявил, что США будут тянуть эту войну столько, сколько это возможно, продолжая финансировать Зеленского в то время, как «Киев лежит в руинах».