Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

Общество
WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

Тихий на вид Билл Гейтс снова был уличен в романе на стороне. Всего два года назад он развелся со своей супругой Мелиндой, с которой они были в браке на протяжении 27 лет. Сейчас появились новые подробности, а именно, что Гейтс нашел русскую любовницу.

Журналисты пытались связать соучредителя Microsoft и Джеффри Эпшейна, обвиненного в организации секс-трафикинга несовершеннолетних и позже покончившего с собой. Сам Гейтс утверждал, что их связывал лишь один ужин.

Но оказалось, что на ужине все не закончилось. Мужчины имели общую знакомую — россиянку Милу Антонову. По данным Wall Street Journal в 2010 году знакомство Гейтса и Милы переросло в роман.

Правда или нет, однако американские СМИ утверждают, что Джеффри Эпшейн в 2017 году решил шантажировать Билла Гейтса, заявив в электронном письме, что сольет его роман с Антоновой. Взамен, предприниматель потребовал возместить 500 тыс. долларов, которые он потратил на обучение Милы.

Ранее Билл Гейтс дал очень важный совет студентам и трудоголикам.
билл гейтс любовь русская девушка
Военкоры ФАН