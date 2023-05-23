WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

Тихий на вид Билл Гейтс снова был уличен в романе на стороне. Всего два года назад он развелся со своей супругой Мелиндой, с которой они были в браке на протяжении 27 лет. Сейчас появились новые подробности, а именно, что Гейтс нашел русскую любовницу.
Журналисты пытались связать соучредителя Microsoft и Джеффри Эпшейна, обвиненного в организации секс-трафикинга несовершеннолетних и позже покончившего с собой. Сам Гейтс утверждал, что их связывал лишь один ужин.
Но оказалось, что на ужине все не закончилось. Мужчины имели общую знакомую — россиянку Милу Антонову. По данным Wall Street Journal в 2010 году знакомство Гейтса и Милы переросло в роман.
Правда или нет, однако американские СМИ утверждают, что Джеффри Эпшейн в 2017 году решил шантажировать Билла Гейтса, заявив в электронном письме, что сольет его роман с Антоновой. Взамен, предприниматель потребовал возместить 500 тыс. долларов, которые он потратил на обучение Милы.
Ранее Билл Гейтс дал очень важный совет студентам и трудоголикам.