WSJ: ныне покойный миллионер-педофил Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с русской девушкой

Тихий на вид Билл Гейтс снова был уличен в романе на стороне. Всего два года назад он развелся со своей супругой Мелиндой, с которой они были в браке на протяжении 27 лет. Сейчас появились новые подробности, а именно, что Гейтс нашел русскую любовницу.