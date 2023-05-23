Количество нелегально сдающихся дешевых квартир в Москве достигает 80%

На рынке дорогого жилья ситуация обратная. Квартиры месячная аренда которых стоит от ста тысяч, сдаются официально с документальным сопровождением и оплатой налогов в 80% случаев. При этом скачок количества наймодателей, желающий сдавать жилье «вбелую», произошел в 2019 году после принятия закона о самозанятых.