Количество нелегально сдающихся дешевых квартир в Москве достигает 80%

Арендодатели около 80% квартир, сдающихся в столице по низким ценам, не платят налоги. Это жилье сдается нелегально, сообщил руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев РИА Новости.
На рынке дорогого жилья ситуация обратная. Квартиры месячная аренда которых стоит от ста тысяч, сдаются официально с документальным сопровождением и оплатой налогов в 80% случаев. При этом скачок количества наймодателей, желающий сдавать жилье «вбелую», произошел в 2019 году после принятия закона о самозанятых.
Для граждан, зарегистрированных, как самозанятые налог на сдачу жилья составляет 4%, если арендаторами являются физические лица, и 6%, если помещение сдается юрлицу. Ранее налог составлял стандартные 13% —НДФЛ.
Ранее сообщалось, что стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах начала расти. Такой подъем свидетельствует о восстановлении этого рынка.