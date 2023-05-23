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Спикер конгресса США Маккарти заявил, что планирует ежедневно общаться с Джо Байденом о потолке госдолга

Политика
Спикер конгресса США Маккарти заявил, что планирует ежедневно общаться с Джо Байденом о потолке госдолга

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что уверен в заинтересованности президента США Джо Байдена найти решение с законодателями по вопросу повышения потолка американского госдолга.

«Думаю, мы с президентом будем говорить каждый день <...> до тех пор, пока мы не решим это», — прокомментировал политик.

Американский политик добавил, что они с Джо Байденом желают достичь договоренностей. Они оба понимают, что имеются разногласия в некоторых направлениях. Маккарти добавил, что встреча с американским лидером была продуктивной — в беседе была честность, профессионализм и желание найти решение.

В конце спикер американской палаты представителей упомянул, что администрация Вашингтона и республиканская партия не рассматривают сокращение военных расходов государства.

Ранее американский адмирал Майкл Гилдей заявил, что дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС США.
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