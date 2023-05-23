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Приедем на самокате в МФЦ в спортивных костюмах и распишемся: Рита Дакота рассказала о предстоящей свадьбе

Шоу-бизнес
Приедем на самокате в МФЦ в спортивных костюмах и распишемся: Рита Дакота рассказала о предстоящей свадьбе

В конце апреля Рита Дакота сообщила, что выходит замуж. Будущим мужем певицы станет Федор Белогай, с которым она встречается с 2020 года. В запрещенной в РФ социальной сети Рита рассказала, какой будет свадьба звезд.

Как сообщает Рита, пара приедет на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишется, а потом будет организован скромный ужин на пять человек для родителей.

Певица Рита Дакота 20 апреля поделилась радостной новостью. Артистка получила долгожданное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Федора.
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