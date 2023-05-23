Эксперт Тяжельников посоветовал снизить потребление кофе и соли во время магнитных бурь

В период магнитных бурь следует упорядочить режим питания: уменьшить количество жареного и соленого в рационе, пить больше зеленого чая и воды. Об этом сообщил специалист Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления», — рассказал эксперт агентству РИА Новости.
Тяжельников посоветовал потреблять меньше мучного и жареного, заменив эти продукты на свежие овощи, фрукты и зелень. Полезно есть пищу, насыщенную клетчаткой. Кофе эксперт посоветовал заменить травяным чаем или настойкой.
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