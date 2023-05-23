Американский адмирал Гилдей: дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС США

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей на мероприятии Совета по международным отношениям заявил, что возможный дефолт по госдолгу Соединенных Штатов может привести к катастрофическим последствиям для американских военнослужащих.
Американский адмирал прокомментировал, что ранее они не находились в непредсказуемой ситуации касательно потолка госдолга США. Он считает, что в такой ситуации трудно что-либо спрогнозировать.
«Разумеется, это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране», — добавил Майкл Гилдей.
По его мнению, возможный дефолт может разрушить отношения США с их партнерами и союзниками, поэтому это является огромной катастрофой для государства.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис перечислил три цели Вашингтона на Украине.