Появились новые подробности внезапной смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко

Это была служебная командировка, в воздухе чиновнику вдруг стало нехорошо. Кучеренко за полчаса до вынужденной посадки в Минеральных водах начал задыхаться. Пассажирка, представившаяся врачом, пыталась оказать мужчине помощь в полете. Однако клиническая смерть наступила еще до приземления.