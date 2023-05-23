Появились новые подробности внезапной смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко

Стали известны новые подробности трагической гибели мужа певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и образования Петра Кучеренко. Чиновник скончался при перелете в Россию с Кубы. О новых деталях произошедшего сообщает МК.
Это была служебная командировка, в воздухе чиновнику вдруг стало нехорошо. Кучеренко за полчаса до вынужденной посадки в Минеральных водах начал задыхаться. Пассажирка, представившаяся врачом, пыталась оказать мужчине помощь в полете. Однако клиническая смерть наступила еще до приземления.
Бригада реаниматологов уже ожидала на посадочной полосе. Они пытались спасти мужчину 49 минут в салоне самолета, но безуспешно. Пока причина смерти не озвучена официально.
Ранее телеведущий Андрей Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа.