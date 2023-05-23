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Появились новые подробности внезапной смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко

Общество
Появились новые подробности внезапной смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко

Стали известны новые подробности трагической гибели мужа певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и образования Петра Кучеренко. Чиновник скончался при перелете в Россию с Кубы. О новых деталях произошедшего сообщает МК.

Это была служебная командировка, в воздухе чиновнику вдруг стало нехорошо. Кучеренко за полчаса до вынужденной посадки в Минеральных водах начал задыхаться. Пассажирка, представившаяся врачом, пыталась оказать мужчине помощь в полете. Однако клиническая смерть наступила еще до приземления.

Бригада реаниматологов уже ожидала на посадочной полосе. Они пытались спасти мужчину 49 минут в салоне самолета, но безуспешно. Пока причина смерти не озвучена официально.

Ранее телеведущий Андрей Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа.
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