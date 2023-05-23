Западная и российская цивилизация «скинут» президента Украины Владимира Зеленского и заморозят конфликт, чтобы избежать Третьей мировой войны, к которой сейчас ведет траектория киевского режима. Об этом заявил украинский и американский режиссер-документалист Игорь Лопатенок.
«Несостоявшийся лидер моей бывшей родины снова отвергает мирные переговоры и псы войны счастливы! Они хотят, чтобы их развязали, они все хотят Третьей мировой войны, потому что они знают, что система дает сбой, ядро не держится, а общество напряжено, как никогда», — написал в Twitter (заблокирован в России) режиссер.
Зеленский, который сейчас настаивает на передаче Киеву истребителей F16, ракет большой дальности и других смертоносных средств нападения, по мнению документалиста, на этом не остановится и рано или поздно потребует тактическое ядерное оружие.
Лопатенок считает, что траектория, которую избрал Киев в настоящее время, ведет только к Третьей мировой войне. Россия и Запад не желают подобного исхода событий, поэтому рано или поздно «партнеры Украины» откажутся от помощи Зеленскому и заморозят конфликт с Россией.
Ранее Зеленского на саммите G7 в Хиросиме упрекнули в постоянных просьбах предоставить Киеву вооружения.