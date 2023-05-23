Уход брендов из РФ не повлиял на уровень жизни россиян

Решение нескольких иностранных предприятий уйти с нашего рынка не сказалось на уровне и качестве жизни большинства россиян. В то же время почти 40% респондентов полагают, что Россия легко можно заменить освободившуюся нишу отечественной продукцией. Подобные выводы можно сделать, опираясь на результаты опроса банка «Открытие».