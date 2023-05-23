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Уход брендов из РФ не повлиял на уровень жизни россиян

Общество
Уход брендов из РФ не повлиял на уровень жизни россиян

Решение нескольких иностранных предприятий уйти с нашего рынка не сказалось на уровне и качестве жизни большинства россиян. В то же время почти 40% респондентов полагают, что Россия легко можно заменить освободившуюся нишу отечественной продукцией. Подобные выводы можно сделать, опираясь на результаты опроса банка «Открытие».

53% опрошенных сообщили, что уход известных российских брендов не повлияет на уровень жизни. 18% россиян в этом видят положительные перемены.

Другие 29% опрошенных признали, что из-за ухода известных международных брендов уровень жизни ухудшился. Об этом чаще всего говорили жители Москвы и Северной столицы.

Также 21% отрицательно оценили такое решение иностранных организаций, поскольку им не хватает их сервисов и услуг, передаёт ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Опрос проводился 11-18 мая в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее в московском ТЦ «Афимолл» прошло торжественное открытие магазина Maag ушедшего из РФ бренда Zara
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