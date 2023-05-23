Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французские СМИ: потери ВСУ являются «самым страшным» секретом президента Украины Владимира Зеленского

Политика
Французские СМИ: потери ВСУ являются «самым страшным» секретом президента Украины Владимира Зеленского

Самой нежелательной информацией для президента Украины Владимира Зеленского явлется количество погибших в бою украинских военных. Об этом сообщает французское издание Valeurs Actuelles.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — прокомментировал обозреватель Мериадек Раффрей.

Обозреватель считает, что правительство Украины недовольно обучением ВСУ французскими инструкторами — с 40-60% обучавшимися во Франции на поле боя потеряна связь. Он добавил, что, скорее всего, они погибли.

Украина имеет от двух с половиной до трех тысяч военных на бригаду — в 2-3 раза меньше стандартов НАТО, по которым личный состав должен достигать 5-8 тысяч военнослужащих. По мнению французского журналиста, российская армия количественно превосходит ВСУ по численности солдат и артиллерии.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис перечислил три цели Вашингтона на Украине.
всу франция обучение численность солдат Украина
Военкоры ФАН