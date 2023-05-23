Самой нежелательной информацией для президента Украины Владимира Зеленского явлется количество погибших в бою украинских военных. Об этом сообщает французское издание Valeurs Actuelles.
«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — прокомментировал обозреватель Мериадек Раффрей.
Обозреватель считает, что правительство Украины недовольно обучением ВСУ французскими инструкторами — с 40-60% обучавшимися во Франции на поле боя потеряна связь. Он добавил, что, скорее всего, они погибли.
Украина имеет от двух с половиной до трех тысяч военных на бригаду — в 2-3 раза меньше стандартов НАТО, по которым личный состав должен достигать 5-8 тысяч военнослужащих. По мнению французского журналиста, российская армия количественно превосходит ВСУ по численности солдат и артиллерии.
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