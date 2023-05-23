Французские СМИ: потери ВСУ являются «самым страшным» секретом президента Украины Владимира Зеленского

Украина имеет от двух с половиной до трех тысяч военных на бригаду — в 2-3 раза меньше стандартов НАТО, по которым личный состав должен достигать 5-8 тысяч военнослужащих. По мнению французского журналиста, российская армия количественно превосходит ВСУ по численности солдат и артиллерии.