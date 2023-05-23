Посольство России в Стокгольме посоветовало шведскому эксперту и Украине не обращаться к опыту Северной войны

Посольство РФ сообщило, что речь идет о статье «Украина может поучиться у Карла XII» Нильса Бильдта, которая была опубликована в газете «Свенска Дагбладет».
Автор считает, что украинская сторона должна сфокусироваться на «внезапных и смелых прорывах слабой оборонительной линии». Швед посоветовал взять в основу тактику Карла XII в битве на Нарве 1700 года.
В российском комментарии говорится, что автор позабыл про остальные уроки Северной войны. Во-первых, в 1704 году Российская армия овладела Нарвой. Во-вторых, в 1709 году войска шведского короля Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой.
Ранее стало известно, что власти Польши не признают собственностью России жилой комплекс посольства в Варшаве.