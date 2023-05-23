Посольство России в Стокгольме посоветовало шведскому эксперту и Украине не обращаться к опыту Северной войны

В российском комментарии говорится, что автор позабыл про остальные уроки Северной войны. Во-первых, в 1704 году Российская армия овладела Нарвой. Во-вторых, в 1709 году войска шведского короля Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой.