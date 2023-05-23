Замглавы МИД Рябков обвинил Вашингтон в цинизме и манипулировании данными СНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о цинизме Вашингтона и попытках манипуляции данными по стратегическому наступательному вооружению, после того как в Госдепе обвинили Россию в срыве принятия итогового документа на Конференции о запрещении химического оружия.
В сообщении на сайте МИД России замминистра рассказал, что Соединенные штаты Америки уже второй раз срывают приятие итогового документа. Рябков заметил, что именно США подрывают сложившуюся систему контроля над вооружением.
«Произошедшее неудивительно, поскольку американцы и их евроатлантические союзники уже давно превратили ОЗХО в арену сведения военно-политических счётов», — отметил дипломат.
Рябков напомнил, что Соединенные Штаты Америки является единственным государством, затягивающим уничтожение запасов химического оружия, несмотря на технологические, промышленные и финансовые возможности.
Ранее законопроект о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и укреплении ядерных сил внесли на рассмотрения Конгресса сенаторы-республиканцы.