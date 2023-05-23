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Частный жилой дом в поселке Борисовка Белгородской области поврежден в результате атаки ВСУ

Происшествия
Частный жилой дом в поселке Борисовка Белгородской области поврежден в результате атаки ВСУ

Украинские боевики вновь нанесли удар по Белгородской области, сбросив с беспилотника взрывное устройство в Борисовском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал глава Белгородской области ночью во вторник.

При атаке в поселке Борисовка повредилась кровля частного жилого дома. Никто из жителей не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что два частных жилых дома попали под атаку Вооруженных сил Украины в Грайвороне Белгородской области.
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