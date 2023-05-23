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В Великобритании женщина зачала двойняшек с разницей в месяц

Общество
В Великобритании женщина зачала двойняшек с разницей в месяц

В британском городе Леминстер женщина зачала двойняшек с разницей в 28 дней, об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя британка сначала забеременела первой дочкой, а через 28 дней зачала ещё одного ребенка. Из-за постоянных головных болей и тошноты ее госпитализировали в больницу восемь раз за семь недель.

«Я носила двух детей, которые развивались на разных сроках, но мы этого не знали. Врачи не могли понять, почему мне так плохо», — рассказала мама двойняшек.

Только после родов врачи поняли причину постоянных недомоганий беременной. Девочки зачаты с разницей в месяц, на это указывал рост новорожденных, их разница составила 35%. Также дети отличались по весу: первая девочка весила 2,7 килограмма, вторая — 1,8 килограмма.

Такое необычное явление называют суперфетацией, когда вторая яйцеклетка оплодотворяется позже начала беременности.

Ранее эксперты выяснили, что депрессия при беременности может спровоцировать инсульт.
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