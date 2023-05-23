Подполковник армии США Дэниел Дэвис перечислил три цели Вашингтона на Украине

Цели, которые соединенные Штаты Америки должны преследовать на Украине перечислил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Офицер считает, что действия Вашингтона в отношении Киева сейчас не отвечают интересам страны. Об этом он рассказал в статье для Responsible Statecraft.