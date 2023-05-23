Подполковник армии США Дэниел Дэвис перечислил три цели Вашингтона на Украине

Цели, которые соединенные Штаты Америки должны преследовать на Украине перечислил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Офицер считает, что действия Вашингтона в отношении Киева сейчас не отвечают интересам страны. Об этом он рассказал в статье для Responsible Statecraft.
По мнению Дэвиса, три цели, отвечающие интересам США в настоящий момент — это предотвратить эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить ответственность за поддержку Киева на Европу и исключить возможность мирных договоров, которые будут обязывать НАТО или США гарантировать режиму Владимира Зеленского безопасность.
«Вашингтону следует начать уделять гораздо больше внимания конкретным средствам защиты американских интересов и прекращения войны, и меньше — несущественным поставкам оружия, которые, похоже, не являются частью какой-либо последовательной стратегии», — подчеркнул Дэвис.
Подполковник отметил, что отправка Украине истребителей F-16 не только не отвечает интересам страны, но и не имеет практического значения в ходе конфликта. Офицер подчеркнул, что властям стоит сосредоточить свое внимание на пользе Соединенных Штатов Америки.
Ранее бывший пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что передача Украине американских истребителей не сможет повлиять на ход спецоперации, из-за работы российских систем ПВО.