Впервые за 18 лет Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо

Российский актер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск».
Бурунов первый раз с 2005 года не озвучит американского актера. Актер сообщил, что отказ поступил прямо из США. Теперь за Ди Каприо на русском будет говорить кто-то другой.
Речь идет о фильме «Убийцы цветочной луны», который выходит в прокат 23 октября 2023 года.
Бурунов дарил свой голос Леонардо Ди Каприо в течение 18 лет.
Ранее американский режиссер Квентин Тарантино сообщил о смерти персонажа из его фильмов.