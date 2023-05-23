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Впервые за 18 лет Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо

Шоу-бизнес
Впервые за 18 лет Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо

Российский актер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск».

Бурунов первый раз с 2005 года не озвучит американского актера. Актер сообщил, что отказ поступил прямо из США. Теперь за Ди Каприо на русском будет говорить кто-то другой.

Речь идет о фильме «Убийцы цветочной луны», который выходит в прокат 23 октября 2023 года.

Бурунов дарил свой голос Леонардо Ди Каприо в течение 18 лет.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино сообщил о смерти персонажа из его фильмов.
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