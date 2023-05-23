За прошлый год из App Store удалили 186 тысяч приложений

Компания Apple представила официальный отчет, который опубликован на сайте техногиганта. Согласно данным компании, за 2022 год из App Store было удалено 186 тысяч приложений.
За 2022 год на платформе было появилось 1,78 миллиона приложений. При этом 1,67 миллиона заявок были отклонены по разным причинам.
Из-за нарушений правил App Store из магазина были удалены 186 тысяч программ. Большинство — это игры, а так же сервисы по бизнесу и образованию. С российского рынка было удалено семь приложений.
Ранее стало известно, что В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple.