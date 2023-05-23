Конгрессмен Кевин Маккарти: бездействие президента Байдена привело к возможному дефолту через 10 дней

Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с дефолтом уже через десять дней из-за бездействия президента США Джо Байдена. Об этом в Twitter (заблокирован в России) заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
Республиканец сообщил, что ни раз призывал Байдена к переговорам, в то время, как лидер страны месяцами игнорировал надвигающийся кризис.
«Из-за своего бездействия он рискует наткнуться на первый дефолт в американской истории», — заявил Маккарти.
Комментаторы в социальной сети бурно отреагировали на заявление спикера Палаты представителей. Пользователи призвали к импичменту главы государства и возмутились, что при плачевном состоянии экономики страны США все еще затрачивает огромные суммы на помощь Украине.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки все еще могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня при условии, что Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.