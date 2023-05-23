Конгрессмен Кевин Маккарти: бездействие президента Байдена привело к возможному дефолту через 10 дней

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки все еще могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня при условии, что Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.