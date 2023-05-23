Модель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фотографии с Каннского фестиваля в полупрозрачном наряде

Российская модель Ирина Шейк снялась в прозрачной одежде без нижнего белья. Фотографии в данном наряде девушка опубликовала в социальных сетях.
37-летняя модель поделилась серией фотографий, на которых она красуется в полупрозрачном платье серого цвета. Звезда дополнила образ черным массивными сапогами и небольшой сумкой. Также на фотографиях, которые выложила девушка видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.
Фанаты пришли в восторг от данных кадров.
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