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Модель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фотографии с Каннского фестиваля в полупрозрачном наряде

Шоу-бизнес
Модель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фотографии с Каннского фестиваля в полупрозрачном наряде

Российская модель Ирина Шейк снялась в прозрачной одежде без нижнего белья. Фотографии в данном наряде девушка опубликовала в социальных сетях.

37-летняя модель поделилась серией фотографий, на которых она красуется в полупрозрачном платье серого цвета. Звезда дополнила образ черным массивными сапогами и небольшой сумкой. Также на фотографиях, которые выложила девушка видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.

Фанаты пришли в восторг от данных кадров.

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