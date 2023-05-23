«Ювентус» лишили 10 очков в таблице чемпионата Италии по футболу

Федеральный апелляционный суд Италии лишил 10 очков футбольный клуб «Ювентус» в таблице чемпионата страны из-за махинации с финансовыми отчетами. Об этом сообщает Football-italia.
Руководство ФК «Ювентус» признали виновным в завышении трансферных сборов, которые выполнялись, чтобы создать видимость финансовых успехов.
Решение приняли в понедельник, 22 мая, в Риме. Прокурор федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине запросил назначить штраф в 11 очков.
В турнирной итальянской таблице «Ювентус» опустился со второго на седьмое место. Теперь у футбольного клуба 60 очков.
«Туринцы» имеют право обжаловать решение спортивного арбитража. Однако с учётом того, что клуб нарушил пункт правил, касающийся честной игры, шансы «Ювентуса» на пересмотр «приговора» невелики.
Ранее сообщалось, что испанская команда «Севилья» вышла в финал в пятый раз за последние 10 розыгрышей Лиги Европы.