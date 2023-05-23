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«Ювентус» лишили 10 очков в таблице чемпионата Италии по футболу

Спорт
«Ювентус» лишили 10 очков в таблице чемпионата Италии по футболу

Федеральный апелляционный суд Италии лишил 10 очков футбольный клуб «Ювентус» в таблице чемпионата страны из-за махинации с финансовыми отчетами. Об этом сообщает Football-italia.

Руководство ФК «Ювентус» признали виновным в завышении трансферных сборов, которые выполнялись, чтобы создать видимость финансовых успехов.

Решение приняли в понедельник, 22 мая, в Риме. Прокурор федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине запросил назначить штраф в 11 очков.

В турнирной итальянской таблице «Ювентус» опустился со второго на седьмое место. Теперь у футбольного клуба 60 очков.

«Туринцы» имеют право обжаловать решение спортивного арбитража. Однако с учётом того, что клуб нарушил пункт правил, касающийся честной игры, шансы «Ювентуса» на пересмотр «приговора» невелики.

Ранее сообщалось, что испанская команда «Севилья» вышла в финал в пятый раз за последние 10 розыгрышей Лиги Европы.
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