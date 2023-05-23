Постановление о взыскании с балерины Анастасии Волочковой крупной суммы появилось на сайте ФССП

С балерины Анастасии Волочковой приставы взыщут 360 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте ФССП.
Дело против балерины было возбуждено 10 марта 2023 года.
Предполагается, что речь идет о скандале с экс-солисткой группы «Стрелки» Катериной Любомской, которая выиграла суд против Волочковой в деле защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее балерина Волочкова похвасталась новым мужчиной. В личном блоге девушка показала, какой роскошный букет белых роз ей подарили после выступления в Кремле.