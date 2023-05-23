Минфин США сообщает о возможном дефолте уже 1 июня, если Конгресс и Белый дом не повысят потолок госдолга

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что Соединенные Штаты Америки все еще могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня при условии, что Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.
«Затягивание до последней минуты может нанести серьезный ущерб бизнесу и пошатнуть потребительскую уверенность», — отметила министр в письме, направленном Конгрессу в понедельник.
Она подчеркнула, что Минфин не сможет продолжить выполнять свои обязательства, если Конгресс не повлияет на повышение или приостановление действия пололка государственного долга к началу следующего месяца.
Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон почти не способен «дожить» до 15 июня и закрыть все экономические проблемы.