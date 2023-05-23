Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть возможность выиграть во втором туре выборов президента. Это следует из результатов опроса Areda Survey.
Согласно полученным данным, за Эрдогана будут голосовать 52,4% опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6%.
Исследование проходило с 20 до 21 мая, в нем участвовало почти 10 500 человек.
В Турции 28 мая пройдет второй тур выборов президента. Для того чтобы победить, кандидату нужно набрать большинство голосов.
Ранее МВД Турции обвинило США и прессу в попытках вмешаться в президентские выборы.