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Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции

Политика
Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть возможность выиграть во втором туре выборов президента. Это следует из результатов опроса Areda Survey.

Согласно полученным данным, за Эрдогана будут голосовать 52,4% опрошенных, за Кылычдароглу — 47,6%.

Исследование проходило с 20 до 21 мая, в нем участвовало почти 10 500 человек.

В Турции 28 мая пройдет второй тур выборов президента. Для того чтобы победить, кандидату нужно набрать большинство голосов.

Ранее МВД Турции обвинило США и прессу в попытках вмешаться в президентские выборы.
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