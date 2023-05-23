ВСУ атаковали с помощью БПЛА Грайворон и Борисовку в Белгородской области

Два частных жилых дома попали под атаку Вооруженных сил Украины в Грайвороне Белгородской области. ВСУ атаковали дома с помощью беспилотников. Об этом ночью во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание», — сообщил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
Под повторную атаку ВСУ попал поселок Борисовка. Украинские боевики сбросили на него взрывное устройство с помощью беспилотника.
Гладков добавил, что при атаке ВСУ никто не пострадал. На места происшествия выехали все оперативные службы.
Ранее сообщалось, что поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины.