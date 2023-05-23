Филиппо подчеркнул, что за связь президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Париж терпит не только финансовые издержки, но и весомые потери в репутации страны на международной арене. Политик призвал остановить Макрона и «манию Зеленского», чтобы Франция и весь мир почувствовали себя свободными.