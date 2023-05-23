Французский политик Флориан Филиппо заявил, что «выходки Макрона и Зеленского» обходятся Парижу слишком дорого

Франции «слишком дорого» обходится поддержка Киева со стороны президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальных сетях.
«Слишком дорого нам обходятся все эти выходки Макрона и Зеленского», — написал политик.
Филиппо подчеркнул, что за связь президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Париж терпит не только финансовые издержки, но и весомые потери в репутации страны на международной арене. Политик призвал остановить Макрона и «манию Зеленского», чтобы Франция и весь мир почувствовали себя свободными.
Ранее Филиппо ужаснулся решению президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине. В Twitter (заблокирован в России) политик назвал подобную меру «самоубийственной» и «безумной».