Российский телеведущий Иван Ургант назвал ложью информацию о спонсировании ВСУ

Анонимный Telegram-канал опубликовал список из 100 российских бизнесменов, политиков, а так же общественных деятелей, которые якобы оказывают финансовую поддержку украинской армии. Среди них так же оказался Иван Ургант. В беседе с Daily Storm он назвал появившуюся информацию бредом.