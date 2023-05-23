Российский телеведущий Иван Ургант назвал ложью информацию о спонсировании ВСУ

Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ в беседе с Daily Storm.
Анонимный Telegram-канал опубликовал список из 100 российских бизнесменов, политиков, а так же общественных деятелей, которые якобы оказывают финансовую поддержку украинской армии. Среди них так же оказался Иван Ургант. В беседе с Daily Storm он назвал появившуюся информацию бредом.
«К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни», — сообщил телеведущий.
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