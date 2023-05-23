Российская актриса Галина Польских отреагировала на слухи о своем самочувствии

В интернете начали обсуждать, что российская актриса Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем. Она опровергла эту информацию для 5-tv.ru.
«Я человек уже в возрасте. Я каждый раз проверяю свое здоровье. У меня впереди большая работа. Я должна прийти на эту работу, это ответственная работа», — заявила Польских.
Актриса подчеркнула, что очень беспокоится, что подобные новости увидит режиссер проекта, в съемках которого сейчас участвует женщина. Она считает, что съемочная группа будет беспокоиться о ее здоровье и начнет искать ей замену. Сейчас здоровью актрисы ничего не угрожает.
Семья так же опровергла информацию о ее госпитализации в Москве.