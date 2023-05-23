Российская актриса Галина Польских отреагировала на слухи о своем самочувствии

Актриса подчеркнула, что очень беспокоится, что подобные новости увидит режиссер проекта, в съемках которого сейчас участвует женщина. Она считает, что съемочная группа будет беспокоиться о ее здоровье и начнет искать ей замену. Сейчас здоровью актрисы ничего не угрожает.