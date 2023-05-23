Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Телеведущая Ксения Бородина пригрозила судом за распространение фейковой информации

Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина пригрозила судом за распространение фейковой информации

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о том, что ради похудения она воспользовалась препаратами для диабетиков. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Бывшая телеведущая проекта «Дом 2» подчеркнула, что возмущена подобными заявлениями. Так же она заверила, что за распространение подобных фейков может написать заявление в суд на автора данного поста.

Также Ксения рассказала, что не считает использование данного препарата чем-то плохим и не осуждает всех тех, кто худеет благодаря ему.

Ранее ведущая Ксения Бородина призналась, что всегда выбирала мужчин с отцовской «непредсказуемостью»
ксения бородина похудение здоровье
Военкоры ФАН