ВС России захватили бронетранспортер MaxxPro после бегства украинской ДРГ из Белгородской области

Диверсанты бросили бронеавтомобиль во время отступления, сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на военкоров. Отмечается, что военная техника на ходу, хоть и посечена пулями. По какой причине боевики, убегая, приняли решение оставить функционирующую бронемашину неизвестно.