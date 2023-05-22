ВС России захватили бронетранспортер MaxxPro после бегства украинской ДРГ из Белгородской области

Российские военнослужащие захватили американский бронетранспортер MaxxPro, на котором украинская диверсионная-разведывательная группа проникла в Белгородскую область.
Диверсанты бросили бронеавтомобиль во время отступления, сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на военкоров. Отмечается, что военная техника на ходу, хоть и посечена пулями. По какой причине боевики, убегая, приняли решение оставить функционирующую бронемашину неизвестно.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не слышал об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.