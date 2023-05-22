Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВС России захватили бронетранспортер MaxxPro после бегства украинской ДРГ из Белгородской области

Армия
ВС России захватили бронетранспортер MaxxPro после бегства украинской ДРГ из Белгородской области

Российские военнослужащие захватили американский бронетранспортер MaxxPro, на котором украинская диверсионная-разведывательная группа проникла в Белгородскую область.

Диверсанты бросили бронеавтомобиль во время отступления, сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на военкоров. Отмечается, что военная техника на ходу, хоть и посечена пулями. По какой причине боевики, убегая, приняли решение оставить функционирующую бронемашину неизвестно.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не слышал об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.
россия атака дрг Украина дрг захват бронетранспортера бегство дрг
Военкоры ФАН