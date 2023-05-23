В Госдуме предложили запретить поездки по России польским автоперевозчикам

Депутаты Госдумы предложили запретить перевозки польских логистических компаний по России из-за антироссийской политики Варшавы.
Основой для этого решения стал захват школы при посольстве РФ в конце апреля. По мнению депутатов, таким образом польские власти грубейшим образом нарушили международное право.
Законопроект предусматривает, что польские автоперевозчики не смогут выполнять возить грузы по России, но будет допускаться перемещение их транспортных средств от границы РФ до ближайших таможенных терминалов.
Кроме того, стоимость заправки топливом будет установлена на уровне цен Европейского союза. Ранее перевозчики платили по тому же тарифу, что и обычные россияне.
Ожидается, что в случае принятия закона издержки Варшавы составят около 8,5 миллиарда евро.
Заседание Госдумы по данному вопросу запланировано на 23 мая.