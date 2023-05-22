Сын актрисы Агаты Муцениеце порадовал маму неожиданным сюрпризом

Ранее актер Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце в своем клипе. Клип на песню «Субботний вечер» наделал много шума. Певец с актрисой смотрятся вместе так гармонично, что многие поверили в их игру на камеру.