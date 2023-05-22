Сын актрисы Агаты Муцениеце порадовал маму неожиданным сюрпризом

Актриса Агата Муцениеце вернулась к своим детям Тимофею и Мии из Сочи, где пару недель была на съемках. Их общий с актером Павлом Прилучным сын порадовал маму трогательным подарком. Об этом сообщает Телепрограмма.
К маминому приезду Тимофей подготовил сюрприз. Актрису растрогал поступок сына. Мальчик купили цветы и вручил маме три розы, чем Муцениеце похвасталась в своих социальных сетях.
Подписчики девушки подчеркнули, что дети заметно подросли и засыпали семью комплиментами.
Ранее актер Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце в своем клипе. Клип на песню «Субботний вечер» наделал много шума. Певец с актрисой смотрятся вместе так гармонично, что многие поверили в их игру на камеру.