Мумию скончавшегося шесть месяцев назад мужчины нашли в квартире в Москве

На полу квартиры в Москве было обнаружено мумифицированное тело 83-летнего пенсионера. Эксперты, работавшие на месте, отметили, что скончался мужчина около шести месяцев назад. Все это время он так и пролежал в квартире в центре Москвы. Правоохранительные органы расследуют инцидент.