Мумию скончавшегося шесть месяцев назад мужчины нашли в квартире в Москве

Жители жилого дома в Беговом районе пожаловались на соседа, который заливал их три дня. Прибывший на место сотрудник ЖКХ удивил жильцов. Предполагаемый виновник потопа умер около шести месяцев назад. Об этом сообщает 5tv.
На полу квартиры в Москве было обнаружено мумифицированное тело 83-летнего пенсионера. Эксперты, работавшие на месте, отметили, что скончался мужчина около шести месяцев назад. Все это время он так и пролежал в квартире в центре Москвы. Правоохранительные органы расследуют инцидент.
Ранее стало известно, что хранившаяся 100 лет в шкафу голова египетской мумии выставлена на продажу.