Немецкие следователи подозревают Украину в причастности к подрыву трубопровода «Северный поток». Расследование привело их к польской компании, основанной двумя украинцами и экс-военнослужащим ВСУ сообщает Times.
Федеральное управление уголовных расследований Германии, изучив маневры российских кораблей вблизи места взрыва, пришло к выводу, что Россия не причастна к саботированию «Северного потока». При этом их подозрение вызвала яхта «Андромеда», которая была нанята польской компанией, основанной двумя украинцами в Варшаве.
По версии следователей, пятеро мужчин и женщина, прибывшие в Германию по поддельным документам, использовали корабль в качестве платформы. Обученные драйверы, находившиеся на ее борту, заложили бомбы на глубине около 70 метров.
Ответственные за расследование лица, пришли к выводу, что операция проводилась с поддержкой украинских спецслужб. Они устанавливают связь инцидента с украинскими властями.
Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст выразил мнение, что Россию необходимо подключить к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».