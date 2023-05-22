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The Times: Немецкие следователи подозревают украинские власти в причастности к подрыву «Северного потока»

Политика
The Times: Немецкие следователи подозревают украинские власти в причастности к подрыву «Северного потока»

Немецкие следователи подозревают Украину в причастности к подрыву трубопровода «Северный поток». Расследование привело их к польской компании, основанной двумя украинцами и экс-военнослужащим ВСУ сообщает Times.

Федеральное управление уголовных расследований Германии, изучив маневры российских кораблей вблизи места взрыва, пришло к выводу, что Россия не причастна к саботированию «Северного потока». При этом их подозрение вызвала яхта «Андромеда», которая была нанята польской компанией, основанной двумя украинцами в Варшаве.

По версии следователей, пятеро мужчин и женщина, прибывшие в Германию по поддельным документам, использовали корабль в качестве платформы. Обученные драйверы, находившиеся на ее борту, заложили бомбы на глубине около 70 метров.

Ответственные за расследование лица, пришли к выводу, что операция проводилась с поддержкой украинских спецслужб. Они устанавливают связь инцидента с украинскими властями.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст выразил мнение, что Россию необходимо подключить к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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