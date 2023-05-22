The Times: Немецкие следователи подозревают украинские власти в причастности к подрыву «Северного потока»

Федеральное управление уголовных расследований Германии, изучив маневры российских кораблей вблизи места взрыва, пришло к выводу, что Россия не причастна к саботированию «Северного потока». При этом их подозрение вызвала яхта «Андромеда», которая была нанята польской компанией, основанной двумя украинцами в Варшаве.