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Западная помощь -- основа власти Зеленского: в Чехии рассказали, что держит украинского президента «на плаву»

Политика
Западная помощь -- основа власти Зеленского: в Чехии рассказали, что держит украинского президента «на плаву»

Бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью заявил, что после прекращения западной поддержки с президентом Украины Владимиром Зеленским будет покончено. Об этом сообщает издание Parlamentní listy.

Экс-политик считает, что нынешнее положение украинского лидера держится только на поддержке западных стран.

«Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — рассказал Друлаг.

Владимир Зеленский старается выиграть время, посещая европейские страны. Украинский лидер пытается убедить глав государств в целесообразности спонсирования Украины.

В Белом доме все чаще намекают, чтобы Европа активно участвовала в финансовой поддержке Украины. Друлаг добавил, что Вашингтон посоветовал Зеленскому самому убедить европейские страны.

На данный момент в США увеличивается число противников дальнейшей помощи Киеву, упомянул экс-дипломат.

Ранее Госдепартамент сообщил, что США против нанесения ударов по территории России.
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