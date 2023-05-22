Западная помощь -- основа власти Зеленского: в Чехии рассказали, что держит украинского президента «на плаву»

Бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью заявил, что после прекращения западной поддержки с президентом Украины Владимиром Зеленским будет покончено. Об этом сообщает издание Parlamentní listy.
Экс-политик считает, что нынешнее положение украинского лидера держится только на поддержке западных стран.
«Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — рассказал Друлаг.
Владимир Зеленский старается выиграть время, посещая европейские страны. Украинский лидер пытается убедить глав государств в целесообразности спонсирования Украины.
В Белом доме все чаще намекают, чтобы Европа активно участвовала в финансовой поддержке Украины. Друлаг добавил, что Вашингтон посоветовал Зеленскому самому убедить европейские страны.
На данный момент в США увеличивается число противников дальнейшей помощи Киеву, упомянул экс-дипломат.
Ранее Госдепартамент сообщил, что США против нанесения ударов по территории России.