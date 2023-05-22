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Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины

Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины

Сирены систем оповещения в настоящий момент звучат в Украинской столице. Об этом сообщает карта министерства цифровой трансформации страны.

Помимо этого, тревогу объявили в Киевской, Черниговской Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Также системы оповещения звучат в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

В настоящий момент дополнительные подробности отсутствуют.

Днем 22 мая воздушную тревогу уже объявляли в пяти регионах Украины.
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