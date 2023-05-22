В московском ресторане «Гамбринус» на Таганке футбольные болельщики устроили драку

В воскресение, 21 мая, в ресторане «Гамбринус» на Таганке произошла драка между болельщиками клубов «ЦСКА» и «Спартак». Накануне «красно-белые» одержали победу над «армейцами», что и стало причиной потасовки. Инцидент попал на видео, сообщает Mash.