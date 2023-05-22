В московском ресторане «Гамбринус» на Таганке футбольные болельщики устроили драку

В воскресение, 21 мая, в ресторане «Гамбринус» на Таганке произошла драка между болельщиками клубов «ЦСКА» и «Спартак». Накануне «красно-белые» одержали победу над «армейцами», что и стало причиной потасовки. Инцидент попал на видео, сообщает Mash.
Драка произошла в кафе, где одни праздновали победу любимой команды, а другие сокрушались проигрышу. Всего в столкновении приняли участие около 40 болельщиков, 10 человек задержали.
Ранее в китайском городе Суйфэньхэ российские туристы устроили драку возле кафе «Аня и Соня». По информации медиа, в какой-то момент возле кафе собралась толпа. Более десяти мужчин спровоцировали драку — махали кулаками, кричали и кидали друг друга на асфальт.