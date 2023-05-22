В Австралии обнаружили послание из прошлого, 45 лет пролежавшее в бутылке

Эколог Люк Гамильтон обнаружил на берегу озера Уоллага в Австралии послание в бутылке, которое было отправлено по морю 45 лет назад. Об этом сообщает ABC.
Два письма плотно завернули в страницы старинного журнала и вложили в бутылку из-под виски. Они оказались в идеальном состоянии.
Послания написал моряк Том Воу. Одно из них было обращено Марте Бристер, а другое — самому Люку. Бутылка была брошена в море в 1978 году.
Гамильтон думает, что бутылку долгое время скрывал песок на пляже, где он ее нашел.
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