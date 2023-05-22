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Представитель генсека ООН заявил, что не слышал об атаке украинской ДРГ в Белгородской области

Политика
Представитель генсека ООН заявил, что не слышал об атаке украинской ДРГ в Белгородской области

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не слышал об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

«Я не слышал ничего по поводу этого инцидента», — признался журналистам представитель генсека ООН Антониу Гутерраша.

Политик заявил, что разберется в вопросе и отреагирует на него должным образом, «если потребуется».

Об атаке украинской ДРГ в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что ВС России совместно с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ занимаются ликвидацией диверсионной группы.

Ранее сообщалось, что восемь жителей Белгородской области получили ранения в результате атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы.
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