Представитель генсека ООН заявил, что не слышал об атаке украинской ДРГ в Белгородской области

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не слышал об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.
«Я не слышал ничего по поводу этого инцидента», — признался журналистам представитель генсека ООН Антониу Гутерраша.
Политик заявил, что разберется в вопросе и отреагирует на него должным образом, «если потребуется».
Об атаке украинской ДРГ в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что ВС России совместно с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ занимаются ликвидацией диверсионной группы.
Ранее сообщалось, что восемь жителей Белгородской области получили ранения в результате атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы.