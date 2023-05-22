Очевидцы сообщают о загоревшемся складе с пластиком в Воронеже

В Воронеже произошел пожар на складе пластиковых изделий на улице Цимлянской. Об этом сообщают Вести Воронеж.
Огонь распространился по всему зданию. Пожарные уже работают на месте пришествия. Работает 8 единиц техники и 29 пожарных. Здание расположено на отдалении, поэтому вероятность разрастания пожара минимальна.
Из-за черного смога удалось выяснить, что на складе горит именно пластик. На данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее сильный пожар начался на судостроительной верфи в Анталье. Над местом пожара поднимается столб, который виден в других частях города.