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Очевидцы сообщают о загоревшемся складе с пластиком в Воронеже

Происшествия
Очевидцы сообщают о загоревшемся складе с пластиком в Воронеже

В Воронеже произошел пожар на складе пластиковых изделий на улице Цимлянской. Об этом сообщают Вести Воронеж.

Огонь распространился по всему зданию. Пожарные уже работают на месте пришествия. Работает 8 единиц техники и 29 пожарных. Здание расположено на отдалении, поэтому вероятность разрастания пожара минимальна.

Из-за черного смога удалось выяснить, что на складе горит именно пластик. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее сильный пожар начался на судостроительной верфи в Анталье. Над местом пожара поднимается столб, который виден в других частях города.
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